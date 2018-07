En kæmpe eksplosion i Kairo Lufthavn i Egypten opstod i nogle brændstoftanke tæt ved lufthavnen.

Sådan lyder den seneste melding fra det egyptiske civilluftfartsministerium. Tidligere lød det, at fly blev holdt på jorden på grund af eksplosionen, men det afkræfter ministeriet over for Al Arabiya.

Eksplosionen er angiveligt opstået i brændstoflagringsområdet. Det har ført til en enorm røgudvikling i området.

Kairo Lufthavn natten til fredag dansk tid. Den 13. juli. Foto: MOHAMED HOSSAM

Al Arabiya skriver, at den statslige tv-kanal i Egypten fortæller, at brandfolk har fået flammerne under kontrol.

Dog viser et billede lagt på Twitter af den egyptiske journalist Rita Khoury, at der stadig er temmelig store flammer ud af en bygning, som angiveligt skulle være ved lufthavnen.

Ifølge det egyptiske civilluftfartsministerium skete eksplosionen i to brændstoftanke tæt ved lufthavnen.

Kairo Lufthavn sent torsdag aften den 12. juli. Foto: KHALED DESOUKI

Eksplosionen skulle have været så høj, at den kunne høres på tværs af store dele af byen.

