Ritchie Fletchers ansigt fortæller det hele:

Tårerne står i hans rødsprængte øjne, og trækkene er som forstenet.

De seneste døgn har han levet i et vågent mareridt.

Fredag morgen blev hans hustru, den 34-årige Eliza Fletcher, nemlig bortført under en løbetur i Memphis Tennessee.

This kidnapping has jolted #Memphis. A 34-year-old school teacher, the mother of two, was kidnapped during an early morning run. It's as bad as it gets, folks. The city is praying for a good outcome here. #elizafletcher Follow @Mighty990KWAM for breaking news. pic.twitter.com/xzldko4Bu9 — toddstarnes (@toddstarnes) September 4, 2022

Nu står hendes mand, far, mor, bror og onkel på et pressemøde og sender en direkte appel til hendes bortfører og eventuelle medsammensvorne.

»Vi tror, at nogen ved, hvad der skete, og kan hjælpe,« siger Eliza Fletchers onkel, Mike Keeney, på pressemødet, som blandt andet blev sendt på ABC 24 Memphis.

Et udsagn, der fuldstændig overmander den sorgtyngede ægtemand.

Den forsvundne kvinde blev sidst set omkring klokken 04.20 natten til fredag, hvor hun løb en tur nær University of Memphis campus.

Foto: Tennessee Bureau of Investigation Vis mere Foto: Tennessee Bureau of Investigation

Da hun ikke vendte hjem fra sin vanlige morgenløbetur, meldte familien hende savnet.

Senere viste overvågningsbilleder fra området, at hun blev tvunget ind i en mørk SUV.

Det synes altså hævet over enhver tvivl, at skolelæreren og moren til to er blevet kidnappet.

Ikke uinteressant i den forbindelse er, at Liza Fletcher er milliardærarving. Hendes bedstefar er nemlig grundlægger af computerfirmaet Orgill.

Foto: Tennessee Bureau of Investigation Vis mere Foto: Tennessee Bureau of Investigation

Politiet har sat gang i en storstilet eftersøgning, og familien har selv sat en dusør på næsten 400.000 kroner for oplysninger, der kan hjælp med at finde hende.

»Det er bare et spørgsmål om at vente og håbe og bede,« siger hendes svigerfar, Richard Fletcher Jr til avisen New York Post.