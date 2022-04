Volodymyr Zelenskyj er blevet selve personificeringen på ukrainernes ukuelige kampgejst i krigen mod den russiske overmagt.

Men det var få minutter fra, at historien om Ukraines krig kunne være blevet en helt anden.

Allerede i timerne efter, at Vladimir Putin indledte invasionen af Ukraine 24. februar, var den ukrainske præsident tæt på at blive dræbt eller taget til fange af russiske specialtropper.

Det skriver en journalist fra det amerikanske magasin Time, Simon Shuster, som fulgte Zelenskyj i to uger i april.

»Russiske tropper var minutter fra at finde ham og hans familie i krigens første timer. Man kunne på et tidspunkt høre deres skudsalver inde bag murene på hans kontor,« skriver Simon Shuster og tilføjer, at der var skudkampe tæt ved regeringsbygningerne den aften.

Det fik vagterne i regeringsbygningerne til at tage drastiske metoder i brug.

Lyset i regeringsbygningen blev slukket, og Zelenskyj og hans rådgivere blev udstyret med skudsikre veste og automatvåben – selv om mange af dem ikke vidste, hvordan man betjener dem.

»Det var et absolut galehus,« siger Oleksiy Arestovych fra den ukrainske hærs sikkerhedstjeneste – som var til stede den dramatiske aften – til Time.

Dagligt taler Volodymyr Zelenskyj til parlamenter og andre politiske forsamlinger verden over via videolink. Her er det billeder fra Zelenskyjs tale til Folketinget den 29. marts. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Vis mere Dagligt taler Volodymyr Zelenskyj til parlamenter og andre politiske forsamlinger verden over via videolink. Her er det billeder fra Zelenskyjs tale til Folketinget den 29. marts. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Ifølge mediets oplysninger opstod kampene ved regeringskontorerne, efter at russiske faldskærmstropper var landet i Kyiv med den specifikke opgave at finde Zelenskyj og hans familie – og enten dræbe dem eller tage dem til fange.

I to tilfælde forsøgte russerne ifølge Time at storme regeringskontorerne – mens både Zelenskyj og hans kone og børn befandt sig derinde.

Begge gange uden held.

Det er ikke muligt for B.T. at verificere Times oplysninger om de dramatiske timer i krigens indledning.

