Et overraskende og overvældende flertal i den traditionelt konservative præriestat, Kansas, har besluttet at fastholde kvinders ret til fri abort. Resultatet af folkeafstemningen kan få stor betydning langt ud over Kansas grænser.

Der var lettelse og omfavnelser blandt pro-choice-fløjen, der har ført en indædt valgkamp for at sikre kvinders forsatte ret til selv at vælge, om de vil have abort. Den demokratiske senator Dinah Sikes var i tårer, og viste at hun havde gåsehud på armene, da resultatet stod klar.

»Det var ikke forventet, at vi ville vinde og da særlig ikke så stor en sejr. Jeg vil gerne takke borgerne i Kansas, og jeg håber, at lovgivere over hele USA følger med, for de vil få samme svar, hvis de lader vælgerne bestemme,« siger Zac Gingrish Gaylord, kommunikationsdirektør af Trust Women, som driver to abortklinikker i Kansas til BBC.

Exitpolls forudsiger, at aborttilhængerne har vundet med helt op til 60 procent af stemmerne. Det endelige resultat offentliggøres først om en uge. Det er umiddelbart et resultat, der vil få de amerikanske politikere til at spærre øjnene op.

Nej-siden, der ønsker at afskaffe fri abort var favoritter til at vinde afstemningen, men tabte stort, på trods af stor opbakning fra blandt andet den katolske kirke. Foto: ERIC COX

Donald Trump gjorde et abortforbud til sin kernepolitik tilbage i 2016, og med højesterets underkendelse af den såkaldte Roe mod Wade-lov, der sikrede alle amerikanske kvinder retten til abort, har en række amerikanske stater allerede indført helt eller delvist abortforbud. Blandt andet mange af staterne rundt om Kansas i Midtvesten.

Men det er første gang, at befolkningen i en stat bliver spurgt om deres mening, og selv i en traditionel stærkt konservativ stat som Kansas, er der altså et klart flertal for retten til abort.

Det kan få stor betydning for det forestående midtvejsvalg. Demokraterne har allerede ladet forstå, at de har tænkt sig at gøre fri abort til en mærkesag. Demokratiske lovgivere rundt om i USA, vil utvivlsomt føle sig endnu sikre på at dette er en vindersag efter folkeafstemningen i Kansas.

Den katolske kirke i Kansas menes at have støttet abortmodstandernes kampagne med mere end 3 millioner dollar. Republikanerne er også blevet kritiseret for bevidst at lægge afstemningen i feriemåneden august. Men lige lidt hjalp det altså.

»Det her er bare et midlertidigt tilbageslag for vores mangeårige kamp for at prioritere både kvinder og deres børn,« siger Emmely Massey fra abortmodstandernes kampagne til ABC News.

Men aborttilhængerne og Joe Bidens demokrater vejrer utvivlsomt morgenluft. Der skal være lignende afstemninger i Vermont, Kentucky, Michigan og Californien til efteråret. Retten til abort ser ud til at blive det helt store debatemne i USA de næste måneder.