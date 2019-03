Det kan meget vel være det hidtil største datalæk, som hidtil har set dagens lys.

I hvert fald har mindst 982 millioner brugere hos virksomheden Verifications.io fået lækket deres private data under lækket, der fandt sted i sidste måned.

Ifølge New York Post er eksperter rystet over hændelsen, som de vurderer sandsynligvis er det største læk nogensinde.

Verifications.io har speciale i mailing-lister til marketing og har ladet millioner af informationer ligge frit tilgængelige på en åben database.

De private informationer fra op mod en milliard mennesker inkluderer detaljer som ansættelsesforhold, fødselsdatoer og adresser samt informationer om økonomiske forhold såsom boliglån og kreditvurderinger.

Databasen indeholder desuden også Facebook-, LinkedIn- og Instagram-konti, som er koblet til brugernes e-mail-adresser.

Dermed risikerer flere hundrede millioner mennesker altså at blive hacket eller misbrugt af svindlere, der har udnyttet den frit tilgængelige personlige data.

»Det er måske den største og mest omfattende e-mail-database, jeg har oplevet. Jeg var chokeret over det antal af e-mail-adresser, der var offentligt tilgængelig for enhver med en internetforbindelse, siger cyber-ekspert Bob Diachenko, der opdagede det enorme datalæk i slutningen af februar.

Han sporede efterfølgende de lækkede e-mail-adresser tilbage til Verifications.io.

Verifications.io tjener penge på at undersøge og opdatere mailing-lister for marketingfirmaer samt på at tjekke, om det er brugbare e-mail-adresser, som diverse firmaer sender reklamematerialer til.

Virksomhedens hjemmeside gik i sort, da datalækket kom frem og har ikke været åbnet siden.

New York Post har uden held forsøgt at få en kommentar fra en talsmand fra Verifications.io.