Den voldsomme skovbrand 'Kincade Fire' har tvunget næsten 200.000 mennesker til at flygte fra Californien, USA.

På kort tid har branden spredt sig fra 30.000 hektar til over 50.000 hektar, hvilket har fået delstatens guvernør, Gavin Newsom, til at erklære undtagelsestilstand i hele staten.

Det er et kraftig blæsevejr, der gør redningsmandskabets arbejde med at få slukket branden nærmest umuligt. Det skriver CNN.

Og ifølge det amerikanske medie er blæsevejret bestemt ikke på retur - tværtimod vil vinden fortsætte i løbet af mandagen.

Kraftige vinde har søndag givet yderligere liv til en omfattende skovbrand i den amerikanske delstat Californien.

Derudover ser det ud til, at flere kraftige vinde vil ramme det sydlige Californien i midten af ugen.

Næsten en million mennesker står desuden uden strøm på grund af skovbranden. Det skyldes, at el-selskaberne slukker for strømmen af frygt for, at en gnist vil antænde flere brande.

»Vi sætter alle vores tilgængelige ressourcer ind,« siger guvernør Gavin Newsom i en pressemeddelelse.

»Det er yderst vigtigt, at folk i evakueringszonerne retter sig efter advarslerne fra myndighederne og redningsmandskabet på stedet,« fortsætter han.

Strømmen kan blive slukket hos næsten en million mennesker og firmaer i Californien, der er ramt af skovbrand.

Alene i Sonoma County, der er beliggende i den nordvestlige del af Californien, er hele 180.000 borgere blevet evakueret.

»Det er den største evakuering, som vi kan huske. Pas på hinanden,« lyder det i en besked fra sheriffen i amtet.



Omkring 3.000 brandfolk arbejder på at slukke ilden.

Ifølge CBS News var kun fem procent af branden under kontrol søndag aften.

Op mod 200.000 mennesker blevet bedt om at lade sig evakuere i Californien.

To brandfolk kom søndag til skade i forsøget på at slukke branden. En af dem fik mindre brandskader, mens den andens skader var så voldsomme, at han måtte flyves til hospitalet.

Det er særligt omkring Los Angeles, San Diego, San Francisco og Sacramento, at brandene tager til, og at der er risiko for, at nye blusser op.

Californien er generelt stærkt præget af skovbrande på grund af tørke og stærke vinde.

Udenrigsministeriets Borgerservice råder danske rejsende i Californien til at være opmærksomme: