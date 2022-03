En kæmpe brand er fredag brudt ud ​​i et olieanlæg i den saudiske by Jeddah.

Branden udvikler kraftig sort røg, viser billeder fra byen.

Ifølge nyhedsbureauet AP er det Houthi-oprørere fra Yemen, der har taget ansvaret for branden i anlægget.

Det ligger meget tæt på den bane, der bruges til Formel 1-kørsel i weekenden.

Her ses billede af den voldsomme røg på grund af branden.

Som bekendt deltager danske Kevin Magnussen i Formel 1-kørslen i weekenden.

Han er derfor også tilstede i området, hvor røgen altså fylder rigtig meget.

Formel 1-træningen med Kevin Magnussen og de andre stjerner skulle have været i sin sidste fase, da branden startede.

