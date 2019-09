En kæmpe brand brød tidligt torsdag morgen ud i en kemifabrik i den nordfranske by Rouen.

Heldigvis er ingen mennesker kommet noget til, men den kraftige røg volder en del besvær for beboerne i de berørte områder.

Således er skoler og daginstitutioner i 11 byer i området lukkede torsdag på grund af branden.

Borgerne bliver desuden bedt om at blive hjemme.

Foto: PHILIPPE LOPEZ Vis mere Foto: PHILIPPE LOPEZ

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Omkring 200 brandfolk arbejder på højtryk for at få branden under kontrol.

Selv om den tykke røg ser farlig ud, beroliger myndighederne med, at den ikke er giftig.

»Vi har ingen indikationer på, at der er nogen risiko forbundet med røgen,« siger indenrigsminister, Christophe Castaner, til radiostationen RTL.