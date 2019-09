Det kan få betydning for olie- og benzinpriserne i Danmark, at to store olieanlæg i det østlige Saudi-Arabien blev ramt af droneangreb lørdag.

Sådan lyder det fra cheføkonom i Nordea Helge J. Pedersen, som dog ikke vil sætte kroner og ører på stigningen.

- Det er et ganske betydeligt tilbageslag i produktionen, som vi kommer til at se på kort sigt, og det kan altså godt få en priseffekt her i begyndelsen af ugen, siger han.

/ritzau/