Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det ligner umiddelbart bare en elefant i partiets farver.

Men hvis man kigger lidt mere efter dukker en grusom opdagelse frem. Det havde det lokale Lawrence County Republican Party ikke opdaget.

Det skriver flere amerikanske medier samt illustratoren selv.

Lawrence County Republican Party havde til hensigt at poste et billede af GOP-elefanten (den republikanske elefant, red.) på sin Facebook-side, men endte med at bruge et, hvor de hvide mellemrum mellem dyrets ben blev tegnet for at ligne klansmænd med hætte.

En partiembedsmand sagde, at billedet var taget fra resultaterne af en Google-søgning, og at billedet straks blev erstattet, når fejlen blev opdaget.

»Jeg vil gerne give en dyb og oprigtig undskyldning for et billede, der midlertidigt dukkede op på denne side i går aftes. Et billede fra google af en GOP-elefant blev brugt og senere fundet at have skjulte billeder, der ikke repræsenterer synspunkter eller overbevisninger fra Lawrence County Republican Party,« skrev formand Shannon Terry i et Facebook-opslag, hvor hun undskyldte for brugen af ​​billedet.

For billedet skjuler tre hvidhætteklædte personer fra Ku Klux-klanen. En klan der er kendt for at være en højreekstremistisk organisation i USA, der udøver hvid magt, racisme, antisemitisme, antikatolicisme og homofobi.

Og illustratoren bag Woody Harrington kalder det karma, at partiet har brugt billedet uden at få lov.

'Er du en republikansk politiker, der leder efter et lovende billede til at symbolisere din nye kampagne? Så er det ikke dette billede du skal bruge. For to år siden skabte jeg dette billede til et stykke i et blad om had, fanatisme og racisme, der er gemt i Trumps GOP. Det er nu kommet til min opmærksomhed, at 'Hadelefanten' har fået nyt liv (uden tilladelse eller kredit selvfølgelig) i ikke én, men to republikanske kampagner.'

'Når de googler søgte på 'GOP elefant', gad de desværre aldrig at kigge tæt nok på det oprindelige kildemateriale, eller elefantens ben til at lægge mærke til de skjulte KKK hætter. Lad dette være en lektion i ophavsretskarma, og husk altid at bede om et bevis …'