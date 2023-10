Kilovis af stoffer til en millionværdi, adskillige våben og anholdelser.

Politikredse i England har haft en hektisk uge med flere aktioner. Og det har i den grad givet pote.

Det skriver Sky News.

Mindst 1600 personer er blevet anholdt forskellige steder i England. Alle med relation til narkotikamiljøet i landet.

Politiet siger, at de har lukket ned for 250 telefonlinjer, som bander har brugt til at bestille og levere stoffer.

»Narkotika ødelægger liv, og vi er forpligtet til at tackle udbuddet af ulovlige stoffer og den vold, der ofte er forbundet med det,« siger Paul Brogden fra National Police Chief Council og tilføjer:

»Vores budskab er klart til alle dem, der driver det her over hele landet. Vi vil være nådesløse i vores forfølgelse af jer, vi vil lukke jeres mobillinjer, vi vil fjerne stofferne fra gaden, og vi vil redde dem, der bliver udnyttet af jer.«

Politiet konfiskerede godt og vel 100 kilo kokain i den forgangne uge.

Det har en værdi af 1,2 millioner pund, svarende til over 10 millioner kroner.

33 våben, 377 knive, armbrøster, knipler og knojern blev også konfiskeret.

Samtidig blev 710 personer, herunder 58 børn, i England og Wales henvist til beskyttelse som ofre for udnyttelse.

Ifølge politiet kan de være blevet udnyttet i forbindelse med distribution af narkotika.