En usædvanlig tillidsfuld hvidhval har vakt opsigt i det nordlige Norge.

Hvalen har et dobbelt seletøj på, der ifølge eksperter tyder på, at den er undsluppet fra russisk fangenskab. Måske fra den russiske marine.

Den hvide hval med seletøjet er i løbet af den seneste uge blevet set flere gange af fiskebåde ud for kysten i Finnmark i den aller nordligste del af Norge.

Her har hvalen optrådt usædvanligt tillidsfuldt, og har nærmest opsøgt fiskernes kuttere.

»Vi skulle ud og sætte garn, da vi så en hvidhval, som svømmede mellem bådene,« fortæller fiskeren Joar Hesten til NRK.

»Den kom hen til os, og da den nærmede sig, så vi at den havde en slags seletøj på,« tilføjer han.

Den norske fisker har nærmest indtryk af, at den kontaktsøgende hval forsøger at gnubbe sig op ad fiskerbådenes sider i et forsøg på at få det stramtsiddende seletøj til at blive revet af.

Det er dog endnu ikke lykkedes, men Joar Hesten føler sig overbevist om, at den næsten tamme hval ønsker at få hjælp.

Farvandet ud for Finnmark ligger forholdsvis tæt på Rusland, og ved Havforskningsinstituttet og Norges arktiske universitet i Tromsø har man en teori om, at hvidhvalen kommer fra de russiske naboer i øst.

»Vi ved, at i Rusland har de holdt tamme hvidhvaler i fangenskab, og også at nogle af de hvaler vist nok er sluppet løs. Så søger de ofte mod både,« siger professor Audun Rikardsen - professor ved Institut for arktisk biologi og marinebiologi på universitetet i Tromsø.

De norske eksperter mener ikke, at hvalens seletøj er sat på i videnskabeligt øjemed, men snarere med et militært formål af den russiske marine.

Både USA og Sovjetunionen eksperimenterede under den kolde krig med at bruge eksempelvis sæler, delfiner og hvaler til militære forhold, og på det seneste har det vakt international opsigt, at der i det østlige Rusland er blevet afsløret ulovlige opdrætningsanlæg for hvidhvaler.

Flere af hvalerne har haft held til at undvige fra anlæggene - heriblandt altså formentlig den nyligt sete hval i det nordlige Norge.