Brevet er fyldt med overstregninger, pile og kommentarer. Alt sammen skrevet med iøjnefaldende rød farve

»Ja, men I angriber civile, bomber skoler og hospitaler og stjæler nødhjælp,« som det eksempelvis lyder.

Alle de 'skrap skolelærer'-agtige tilføjelser er rettet mod Rusland – med topdiplomatiske hilsener fra den canadiske FN-delegation.

»Rusland, tak for jeres brev dateret 16. marts. Se venligst vores foreslåede ændringer herunder,« som det lyder på Twitter, hvor Canada nu har delt udvekslingen for hele verden.

Det oprindelige brev er fra den russiske FN-ambassadør Vassily Nebenzia. Foto: DAVID DEE DELGADO Vis mere Det oprindelige brev er fra den russiske FN-ambassadør Vassily Nebenzia. Foto: DAVID DEE DELGADO

Det oprindelige brev er forleden sendt fra den russiske FN-ambassadør Vassily Nebenzia til de permanente medlemmer af FN. Kort fortalt er det russiske budskab, at medlemmerne bør ignorere et resolutionsforlag om den humanitære situation i Ukraine og i stedet stemme for et en russiske udgave.

Det er det budskab, som Canada har taget under kærlig behandling. Se det russiske brev med de canadiske rettelser i fuld længde i bunden af artiklen.

»Indsæt: Fordi vi er den primære årsag,« lyder det eksempelvis som tilføjelse til en russisk sætning om, at de er bekymrede for tilstandene i Ukraine.

Andre steder i brevet har Canada markeret enkelte af de ord og vendinger, som Vassily Nebenzia har brugt og i stedet stille modspørgsmål:

»Hvordan vil I forklare, hvorfor russiske styrker har besat byer, forhindret borgere i at flygte, afvist nødhjælp og angrebet de humanitære korridorer?« lyder det.

Den russiske FN-ambassadør afslutter brevet med at bede medlemmerne støtte det russiske resolutionsforslag.

Til det lyder det et ændringsforslag fra Canada: »Ved at bede om at støtte til denne absurde resolution – som sandsynligvis er i strid med selv formålet og principperne med FN-pagten – vil vi bare gerne lade jer vide, hvor lidt vi bekymrer os om de menneskeliv, som vi har smadret i Ukraine, og hvor meget foragt vi har for jer: FN-medlemmerne og hele denne institution.«

Brevet er som nævnt blevet lagt ud på Twitter via Canadas officielle FN-profil, og det har i den grad gået sin sejrsgang på nettet med mere end 22.000 delinger og over 52.000 likes.

Det er også blevet bemærket fra russisk side. I hvert fald har Ruslands stedfortrædende FN-repræsentant reageret på Twitter:

»Canada, tak for denne børnehaveagtige smædekampagne. Det viser bare, at jeres diplomatiske evner og gode manerer er på laveste niveau,« skriver Dmitry Polyanskiy og håner i øvrigt videre Canada for ikke at have siddet i FN Sikkerhedsråd i de seneste 20 år.

FN skal fredag stemme om det oprindelige resolutionsforslag

Her kan du se det russiske brev med de canadiske rettelser: