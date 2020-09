Japans regeringsparti skal vælge ny leder, fordi Shinzo Abe går af. Nu har favoritten meldt sig på banen.

Yoshihide Suga, kabinetschef og talsmand for regeringen i Japan, har onsdag offentliggjort, at han vil gå efter at blive den nye leder af regeringspartiet Det Liberale Demokratiske Parti (LDP).

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

- Jeg har besluttet at stille op til ræset om at blive ny LDP-leder efter dybe overvejelser om, hvad jeg kan gøre som politiker og medlem af Abes administration, siger Suga på et pressemøde.

Japan skal have ny premierminister, efter at den 65-årige veteran Shinzo Abe i sidste uge meddelte, at han går af som premierminister og leder af LDP.

Han plages af betændelse i tyktarmen, og sygdommen er blevet værre.

Derfor skal LPD vælge en ny leder, som i praksis også bliver Japans premierminister. Det var ventet, at 71-årige Suga onsdag ville offentliggøre sit kandidatur.

Han bliver anset som favorit til posten, da han har fået støtte fra den største gruppering i LPD.

Sugas primære udfordrere ved valget 14. september er tidligere forsvarsminister Shigeru Ishiba og tidligere udenrigsminister Fumio Kishida.

Ifølge Reuters får de to kandidater det svært over for Suga. Partiledelsen har nemlig ændret formandsvalget, så det ikke er en urafstemning.

Sådan en proces vil være for langvarig i en tid med coronakrise og de problemer, det fører med sig.

Så nu vælges formanden ikke af alle partiets medlemmer, men kun af partiets parlamentsmedlemmer og ledere af regionale partiforeninger.

Og med den største fraktion i partiet i ryggen har Suga derfor sat kurs mod premierministerkontoret i Tokyo, den japanske hovedstad.

Suga har politisk været tæt på premierminister Abe. Det var Abe, der i 2012 hev Suga ind som kabinetschef. Fra denne post har han medvirket til at koordinere regeringens politik.

Derfor er forventningen, at der ikke kommer store omvæltninger, hvis Suga bliver den nye leder af partiet.

