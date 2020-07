2020 har ikke ligefrem været et ønskeår for flybranchen.

Og i særdeleshed ikke hos det islandske flyselskab Icelandair, der ligesom alle andre har været hårdt ramt under coronapandemien. Nu er endnu en krise så blusset op i selskabet.

Det skriver det norske erhvervsmedie E24.

Samtlige ansatte i selskabets kabinepersonale er blevet opsagt med øjeblikkelig varsel. Det sker, efter tillidsfolkene bag de ansatte gennem en længere periode har forsøgt at udarbejde en overenskomst mellem personale og selskabet.

Det er så det, der ikke er lykkedes, og forhandlingerne betegnes som 'brudt sammen'.

Krisen ændrer dog ikke på, at der fortsat er brug for personer i kabinen til sikkerhedsinformation og service.

Icelandair har derfor peget på piloterne, som nu skal ind og varetage opgaven.

Piloternes nye opgaver - der blandt andet handler om at informere passagerer om nødudgange inden afgang - træder i kraft 20. juli.

Krisen kommer blot tre måneder efter selskabet seneste hårde slag.

I april måtte Icelandair skære 2000 stillinger på grund af coronakrisen. Selskabet forklarede dengang, at det var nødvendigt for at mindske udgifterne til løn.