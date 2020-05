To tidligere K-popstjerner har fået reduceret deres domme for gruppevoldtægt og brugen af spionkameraer væsentligt efter en skandale, der ramte Sydkorea sidste år.

Sangskriverne Jung Joon-young og Choi Jong-hoon, der tilhørte drengebandet FT Island, blev i november fundet skyldige i at have gruppevoldtaget to ofre ved to forskellige lejligheder i 2016. Det skriver rappler.com.

K-pop er betegnelsen for koreansk pop, en moderne form for pop-musik, der henter sin inspiration fra mange forskellige stilarter og genrer fra hele verden.

Jung Joon-young på 31 år var ovenikøbet dømt for at have filmet sig selv i hemmelighed, mens han havde sex med andre kvinder, og delte videoen 11 gange uden deres tilladelse.

Jung Joon-young er omringet af pressen udenfor retssalen i marts måned 2019. Foto: KIM HONG-JI Vis mere Jung Joon-young er omringet af pressen udenfor retssalen i marts måned 2019. Foto: KIM HONG-JI

Snakken gik i hovedstaden Seoul sidste år på, hvem kvinderne, der deltager i sexvideoerne, var. Mindst fire kvinder benægtede alle at have noget som helst med sagen at gøre.

Hvis man bliver identificeret som et offer for seksuelt misbrug, kan det være en trussel mod kvinderne i et land, hvor man traditionelt giver ofrene skylden.

Men tirsdag skar Seouls højesteret et år af Jung Joon-youngs straf, fra seks år til fem års fængsel. Choi Jong-hoon fik sågar halveret sin straf fra fem års fængsel til to et halvt år.

Den 30-årige Choi Jong-hoon havde også fremsendt dokumenter til retten, der viste, at han fortrød.

Popstjerne Jung Joon-young optræder ved en koncert i Seoul den 4. august 2013. Foto: starnews Vis mere Popstjerne Jung Joon-young optræder ved en koncert i Seoul den 4. august 2013. Foto: starnews

Sagen er det mest omtalte eksempel på brugen af de såkaldte spionkameraer i Sydkorea. Den har medført vrede hos mange sydkoreanere.

Det kaldes populært 'molka'. De sydkoreanske videoer bliver ofte lavet af mænd, der hemmeligt filmer kvinder i skoler, på toiletter og andre steder.

I det konservative Sydkorea bliver de kvindelige ofre ofte skamfulde. De føler sig udstødt og socialt isoleret.

Omkring 5.500 mennesker blev arresteret for molka-relaterede forbrydelser sidste år. 97 procent af dem var mænd, oplyser politiet.