Først afviste Jysk alt. Så gik selskabets norske afdeling alligevel til bekendelse.

Ansatte er i flere år fået blevet trukket i deres årlige bonusser, hvis de har haft sygefravær.

Det skriver erhvervsmediet E24.no, der har fået indsigt i interne papirer hos sengegiganten om bonusprogrammet, hvoraf det fremgår, hvordan grundlaget for medarbejdernes bonusudbetalinger er baseret på antallet af arbejdstimer »fratrukket eventuelt sygefravær«.

Det har fået Jysk til at indrømme, at man har brugt den pågældende praksis efter i første omgang at have at benægtet det.

Sagen har fået stor opmærksomhed i Norge, efter at det er kommet frem, at man også hos virksomheden Tess har gjort det samme. Det har blandt andet fået politikere til at stille spørgsmål om, hvorvidt det overhovedet er lovligt, at »syge ansatte bliver straffet økonomisk«, som SV-politikeren Kirsti Bergstø har udtrykt det.

Næstformanden hos norsk LO Handel og Kontor, Lena Reitan, har kaldt metoden for »diskriminerende« og »gammeldags«.

Hos Jysk i Norge har sygefravær betydet mindre bonusudbetalinger i både 2020 og 2021, fremgår det af oplysningerne hos E24.no. I det forgangne år kunne medarbejdere eksempelvis dele fem procent af omsætningsfremgangen for den enkelte butik.

Men nu har virksomheden så valgt at lave om på modellen.

Det er sket på et ledemøde i forrige uge, efter at det norske medie har undersøgt sagen. Og det skyldes ikke mindst den coronavirus, der har hærget hele verden. Det oplyser norsk Jysk.

»Vi opdaterer vores bonussystem årligt ud fra vores aktuelle fokusområdet. Under pandemien blev sygefravær aktuelt, og det er blevet gjort som et incitament til vores medarbejdere om at holde sig hjemme cved sygdom,« siger den presseansvarlige for Jysk i Norge, Krister Andreassen, til E24.no.

Fremover vil »korttidssygefravær og almindelig sygdom« bliver regnet som arbejdstimer, når de årlige bonusser skal udregnes, lyder det.

B.T. har været i kontakt med Jysk i Danmark for at høre, om sygefravær også har givet eller giver mindre bonusser til de ansatte herhjemme.

Det gør det ikke, lyder det fra kommunikationsdirektør Rune Jungberg Pedersen.

»I Danmark er man en del af bonusordningen, også når man er syg eller på barselsorlov. Og det er uanset om det er en langtidssygemelding eller korttidssygemelding,« siger han og tilføjer:

»I Jysk er bonussystemerne forskellige fra land til land. Det er den enkelt landeledelse, der fastlægger bonussystemet.«

B.T. kunne for i øvrigt for nylig beskrive, hvordan der i år er 22 millioner kroner i bonus til de Jysk-ansatte i Danmark.