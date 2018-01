Nogle republikanere mener, at sms'ere viser, at FBI er forudindtaget over for præsident Trump.

Washington. USA's justitsministerium oplyser, at det er lykkedes dets eksperter at genskabe sms'er, der har været forsvundet i fem måneder. Det er sms'er, der har været udvekslet mellem to FBI-folk.

Nogle republikanere mener, at disse beskeder vil vise, at FBI er forudindtaget over for præsident Donald Trump.

I et brev til flere centrale republikanske kongrespolitikere skriver justitsministeriets generalsekretær, Michael Horowitz, at han ikke vil modsætte sig, hvis ministeriet vil give de genfundne tekstbeskeder videre til udvalg i Kongressen.

De omtalte sms'er har været sendt mellem de to FBI-agenter Peter Strzok og Lisa Page.

/ritzau/