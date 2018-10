Det er i dag 11 år siden, verden så til, mens datidens største popstjerne Britney Spears fik et nervesammenbrud for åben skærm. Og nu frygter mange, at det samme er ved at ske for én af nutidens største stjerner, Justin Bieber.

Onsdag blev det afsløret,at Justin Biebers mange-årige eks-kæreste sangeren og skuespilleren Selena Gomez car blevet hasteindlagt på psykiatrisk afdeling (angtsanfald og depression) efter en stribe fysiske nedture - Gomez fik sidste år foretaget en nyretransplantation.

Og selvom canadiske Justin Bieber selv er nygift og samtidig hitter over hele verden, tog han de triste nyheder hårdt. Og natten til torsdag blev den i dag 24-årige sangstjerne fotograferet grædende, håret ned i øjnene og helt alene på vej ind i en kirke i Los Angeles.

Sammen med sin nye kone Hailey Baldwin (Alec Baldwins niece) er Justin Bieber ifølge bladet Hollywood reporter blevet meget engageret i religion. Og på paparazzi-fotografernes billeder, kan man se, at Bieber bliver omfavnet og trøstet af sine med-kirkegængere.

Siden brylluppet til Hailey Baldwin, datter af Stephen Baldwin, har Justin Bieber tilsyneladende været på en følelsesmæssig rutsjebanetur. På twitter og Instagram har Bieber således lagt billede af sig selv og konen, hvor de smiler, kysser og krammer.

Men samtidig er Justin Bieber blevet set på egen hånd i både Los Angeles og New York, hvor han græder, stirrer tomt ud i luften og ser miserabel ud.

Den canadiske sangstjerne fik sit store gennembrud i 2007, efter hans mor havde lagt hjemmelavede videoer på youtube. Siden har han solgt over 140 millioner plader/tracks. Og allerede i 2012 begyndte rygterne om Justin Biebers tiltider særprægede opførsel at sprede sig i pressen.

Én af Justin Biebers tidligere professionelle støtter Katy Perry har ved flere lejligheder understreget, hvor svært det kan være, når man som Bieber bliver kendt i så ung en alder. Og ifølge hjemmesiden TMZ er Justin Bieber nu ved at 'bukke under for presset'.

I 2010 begyndte Justin Bieber st komme sammen med Selana Gomez. Forholdet var tilsyneladende kompliceret. Og i april 2018 slog de to op for sidste gang.

Blot to måneder senere blev Justin Bieber til alles overraskelse (inklusive moderens) gift med den tre år yngre Hailey Baldwin.

Samtidig har eks-kæresten Selena Gomez kæmpet med helbredet- både fysisk og psykisk. Sangerinden og skuespillerinden, der fik sit store gennembrud med Disney tv-serien 'Magi På Waverly Place', har i mange år lidt af sygdommer Systemisk Lupus, der angriber immunforsvaret. Sidste år førte sygdommen til en nyre transplantation. Og det er bl.a. bivirkningerne fra dette store indgreb, der nu har ført til indlæggelse for Selena Gomez.

»Personligt tror jeg stadig, at Justin er forelsket i Selana. Og han ved ikke, hvad han vil,« siger en anonym ven til hjemmesiden 'Perez Hilton'