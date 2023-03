Lyt til artiklen

Et massivt fald i antallet af kunder betyder, at take away-firmaet Just Eat nu er ude i omfattende fyringsrunde i Storbritannien.

Hele 1700 bude har tirsdag fået af vide, at de bliver opsagt.

Medarbejdere har ifølge BBC og Bloomberg fået en opsigelse med seks ugers varsel.

Også 170 ansatte i 'operationelle roller' er blevet opsagt.

Just Eat har i Storbritannien oplevet et fald på ni procent siden sidste år. Ifølge koncernen hænger faldet sammen med lempelserne af coronarestriktioner, hvor folk vendte tilbage til restauranter frem for at spise hjemme.

De, som mister jobbet, hører under et 'Just Eat 'Scoober'-system, hvilket betyder, at de får en fast timeløn, bonus og andre fordele, såsom sygedagpenge.

Og fremover vil man ansætte bude uden disse fordele.

Just Eat er Europas største take away-firma. Det blev grundlagt i Danmark i 2001, blandt andet af den kendte iværksætter Jesper Buch.