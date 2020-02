Domstol afventer juryens afgørelse i Weinsteinsag. Juryen har bedt om at se bevismateriale igen.

De 12 medlemmer af juryen i sagen mod filmproducenten Harvey Weinstein har bedt om at få lov at se dele af bevismaterialet igen, mens de sidder og voterer.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Harvey Weinstein er på anklagebænken for et seksuelt overgreb på sin produktionsassistent Mimi Haleyi i 2006 og en voldtægt af skuespilleren Jessica Mann i 2013.

Sagen er den første mod Harvey Weinstein, siden over 80 kvinder har anklaget ham for begå voldtægt eller seksuelle overgreb mod dem.

De 12 jurymedlemmer - syv mænd og fem kvinder - begyndte tirsdag at votere i de to sager.

Jurymedlemmerne havde ikke været i gang i en time, før de bad om at få præciseret deres instruktioner fra dommeren i sagen. Det fik de.

Senere tirsdag eftermiddag lokal tid bad de om at få lov at se dele af bevismaterialet igen.

Blandt andet har de bedt om at få lov at se en e-mail, som Weinstein sendte i 2017. Her sendte han en liste til en privatdetektiv med kvinder, som han markerede som "røde flag"(et amerikansk udtryk for en risiko, red.).

Derudover har de bedt om at få en plantegning over den lejlighed, hvor Weinstein ifølge anklagerne udførte sit overgreb på Mimi Haleyi i 2006.

Det har juryen fået.

Advokaterne har sagt, hvad de har at sige i sagen. Herefter er juryen blevet sendt væk for at votere. Domstolen i New York, hvor sagen kører, afventer udelukkende jurymedlemmernes afgørelse.

Mens Harvey Weinstein har erklæret sig uskyldig i anklagerne, har anklageren Joan Illuzzi bedt om en skyldig dom - hvilket kan føre til en fængselsstraf på livstid.

Juryen skal blive enige, før der falde dom. Bliver juryen ikke enige, skal sagen gå om.

