Trump forsøger at give valget et juridisk efterspil. Jurist ser det som umuligt uden nye beviser.

Donald Trump har fortsat ikke erkendt sit nederlag til den nyvalgte amerikanske præsident Joe Biden.

Han forsøger i stedet at give valget et juridisk efterspil med påstande om valgsvindel og sagsanlæg i flere delstater.

Men han løber panden mod muren. Det vurderer Emil Friis Lauszus, der er jurist med særlig indsigt i USA's retssystem og juridisk skribent på netmediet Kongressen.com.

- Domstolene vil ikke røre det, siger han.

Emil Friis Lauszus er uddannet jurist, har tidligere arbejdet på Den Amerikanske Ambassade i København og bor nu i USA.

- Ved valget i 2000 handlede det om 537 stemmer i Florida. Her handler det om over 100.000 stemmer på tværs af fire delstater, som Trump er nødt til at vinde, siger Emil Friis Lauszus.

Præsidentvalget i 2000 var så tæt, at USA's Højesteret skulle til for at erklære republikaneren George W. Bush som vinder af statens valgmænd og dermed samlet vinder af valget over demokraten Al Gore.

Det tog fem uger dengang, men så længe regner Emil Friis Lauszus ikke med, at Donald Trumps juridiske efterspil vil vare.

- Jeg forventer, at vi er færdige med det her juridiske efterspil inden for de næste par uger. De sager, som er blevet lagt an ved forskellige delstaters domstole er indtil videre blevet afvist. Der har ikke været beviser nok.

- Det kan være, at der kommer nye beviser. Det har hans juridiske hold sagt, at der vil komme i løbet af den næste uge, men indtil videre har der ikke været noget, som har været tyngende nok, siger han.

Donald Trump og hans kampagnehold har blot fået medhold i ét af deres sagsanlæg.

Det var i Pennsylvania, hvor hans kampagnefolk med loven bag sig fik lov til at komme tættere på stemmeoptællerne.

Netop fusk med stemmeoptællingen er en af Trumps påstande om valgsvindel, forklarer Emil Friis Lauszus.

- De forsøger at få domstolene til at omgøre valget, så de har vundet.

- Det gør de ved at føre retssager i de fire delstater, som han er nødt til at vinde, for enten at fjerne stemmer, som de mener er ugyldige, eller for at være sikker på, at de kan komme ind og tjekke, om stemmeoptællingen har været lovlig og uden fusk.

Det drejer sig om delstaterne Nevada, Arizona, Georgia og Pennsylvania.

Flere medier som AP, Fox News og CNN kunne sent lørdag eftermiddag kåre Joe Biden som vinder af valget.

Det gjorde de, fordi de erklærede ham som vinder af Pennsylvania, og dermed kom Joe Biden over de nødvendige 270 valgmænd.

/ritzau/