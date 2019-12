Fire juridiske eksperter blev onsdag afhørt af den juridske komité i den amerikanske kongres. Og tre af de fire var rørende enige: Donald Trumps gerninger bør føre til en rigsretssag.

Den tredie af slagsen af en siddende amerikanske præsident.

Under høringen sagde én af de fire juridiske professorer, Pamela Karlan:

»Hvis præsidentens gerninger ikke berettiger en rigsretssag, så ved jeg ikke, hvad der skal til. Bare den idé, at en amerikansk præsidenten ville søge assistance hos en fremmed regering for at få hjælp til en valgkampagne, ville have fået vores forfædre, nationens grundlæggere til føle afsky.«

Pamela Karlan fra Stanford Law School Foto: JIM LO SCALZO - EPA Vis mere Pamela Karlan fra Stanford Law School Foto: JIM LO SCALZO - EPA

Det er Donald Trumps påståede trussel om at tilbageholde militær assistance til Ukraine, hvis ikke landets nyvalgte præsident, ville finde politisk snavs på Trumps politiske rival Joe Biden, der danner rammen omkring den igangværende sag.

Præsidentens politiske modstandere fra det demokratiske parti, mener, at Trump satte sine egne interesser foran nationens og herved midbrugte sin magt.

I sidste uge afsluttede kongressens efterretningskomité sit arbejde, hvor de efter to uger og 12 vidneudsagn opfordrede til rigsretssag. Det næste trin på trappen en den igangværende undersøgelse i den juridiske komité.

Og hvis alt går som de fleste ekperter spår, vil rigsretssagen i det amerikanske senat starte kort tid efter nytår.

Donald Trump er på vej hjem fra Nato-møde i England. Foto: NICHOLAS KAMM Vis mere Donald Trump er på vej hjem fra Nato-møde i England. Foto: NICHOLAS KAMM

Én tilskuer til onsdagens afhøring i den juridiske komité. Foto: MICHAEL REYNOLDS - EPA Vis mere Én tilskuer til onsdagens afhøring i den juridiske komité. Foto: MICHAEL REYNOLDS - EPA

Onsdagens eneste republikansk-indkaldte juraekspert Jonathan Turley fra universitetet George Washington University School of Law mente, at de demokratiske politikere har for travlt med at tvinge retssagen igennen. Og uden alle de nødvendige vidner mente Jonathan Turley, at der var juridisk grundlag for en retssag imod Donald Trump.

Under den godt seks timer lange afhøring havde både demokrater og republikanere spørgetid. Og jura-professor Michael Gerhardt, der også var indkaldt af demokraterne sagde:

»Vores præsident har tydeligvis begået adskillige gerninger, der bør føre til en rigsretssag. Han har forsøgt bestikkelse, han har misbrugt sin magt og endelig har han ved flere lejligheder bevidst forsøgt at forhindre kongressens arbejde. I den amerikanske forfatning garanteres en tredeling af magten - domstolene, kongressen og præsidenten. Og ved sine gerninger har præsidenten bevidst forsøgte af underminere den amerikanske forfatning.«

Den juridiske komité fortsætter sit arbejde ugen ud.