Investeringsplanen har blandt andet bidraget til flere arbejdspladser, konkluderer EU-Kommissionen i rapport.

Den investeringsplan, som Jean-Claude Juncker præsenterede som ny formand for EU-Kommissionen i 2014, har været en larmende succes.

Det mener i hvert fald Junckers egen kommission. Den gør torsdag status over initiativerne.

Planen har ført til en økonomisk bæredygtig vækst efter finanskrisen for ti år siden. Det konstaterer kommissionens næstformand med ansvar for job, vækst og investeringer, Jyrki Katainen.

- Investeringsplanen har ændret situationen helt. Efter fire år har denne nye og enestående tilgang til mobilisering af private investeringer bragt 360 milliarder euro i frisk finansiering til alles bedste, siger Katainen.

Kernen i planen er Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (Efsi), som stiller risikovillig kapital til rådighed. Det er især med henblik på at støtte små og mellemstore virksomheder i EU-landene.

Knap 1000 projekter er blevet godkendt til støtte fra Efsi.

Ifølge kommissionen er både EU's bruttonationalprodukt og antallet af arbejdspladser vokset som følge af investeringsplanen.

I øjeblikket arbejdes der på udformningen af EU's budget for perioden 2021 til 2027. Her bør investeringsfonden også spille en rolle, mener Katainen.

- Vi vil bibeholde momentum og sikre, at investeringsplanens succesfulde model bliver den nye standard for europæisk investeringsstøtte, siger han.

Investeringsplanen betegnes som et af Jean-Claude Junckers helt store projekter som kommissionsformand.

Et velfungerende indre marked spiller også en vigtig rolle i investeringsplanen.

Derfor er det ikke tilfældigt, at kommissionen torsdag også har offentliggjort en rapport om det indre marked.

Den fastslår, at EU's indre marked over de seneste 25 år har gjort Europa til et af verdens mest attraktive steder at leve og drive virksomhed.

Det indre marked er vigtigt for at sikre gode forhold for blandt andet små og mellemstore virksomheder, lyder det.

/ritzau/