EU's kommissionsformand siger, at han stadig tror på en aftale mellem EU og Storbritannien om brexit.

EU's kommissionsformand, Jean-Claude Juncker, siger i et interview til den britiske tv-station Sky, at EU kan droppe den såkaldte bagstopper for Irland som en løsning på brexit, hvis regeringen i London kan fremlægge et lige så sikkert alternativ.

- Hvis der leves op til hensigterne - dem alle - så behøver vi ikke en bagstopper, siger han ifølge AFP.

- Jeg tror, vi kan nå en aftale.

Bagstopperen, som den tidligere premierminister Theresa May havde sagt ja til, vil garantere, at der ikke opstår en hård grænse mellem EU-landet Irland og den britiske provins Nordirland.

Men den betyder også, at briterne er nødt til at forblive i EU's toldunion, indtil der er fundet en teknisk løsning på at holde grænsen åben på den irske ø.

En sådan løsning findes ikke i dag, har kommissionen tidligere slået fast.

Premierminister Boris Johnson har svoret, at briterne forlader EU 31. oktober - med eller uden en aftale. En aftale kræver, at bagstopperen forsvinder.

Johnson siger, at hans regering arbejder på en alternativ løsning, selv om han ikke har afsløret meget om, hvad den går ud på.

/ritzau/