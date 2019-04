Jean-Claude Juncker kræver, at Storbritannien skal have godkendt skilsmisseaftale senest fredag i næste uge.

Efter det britiske parlaments fortsatte afvisning af en færdigforhandlet udtrædelsesaftale med EU har Storbritannien stadig en chance for at få en kort udskydelse af brexit.

Men briterne skal godkende skilsmisseaftalen med EU senest fredag. Det siger EU-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, under en debat i Europa-Parlamentet onsdag.

Deadline er altså 12. april for det britiske parlament. Der skal udtrædelsesaftalen, som indtil videre er blevet stemt ned tre gange i Underhuset, have et politisk flertal i London.

Den britiske premierminister, Theresa May, mødes senere onsdag med Labours leder, Jeremy Corbyn. De to vil forsøge at finde en fælles løsning på krisen.

Udtrædelsesaftalen blev indgået og godkendt i november 2018. Skulle den ikke blive godkendt i næste uge, ville det medføre en trussel mod samarbejdet i EU, hvis briternes relation til EU fortsat var uafklaret.

Det påpeger kommissionens formand.

Han mener, at det også vil skabe problemer i forhold til valget til EU-Parlamentet, der afholdes i slutningen af maj.

Hidtil har Theresa May og Jeremy Corbyn ikke gjort alvorlige forsøg på at få et samarbejde i gang for at samle det splittede parlament.

/ritzau/