Det er et forsøg på at bremse handelskrigen mellem EU og USA, når Juncker besøger Trump i Det Hvide Hus.

Bruxelles. Det er muligvis ikke "mission impossible", når Jean-Claude Juncker onsdag møder op i Det Hvide Hus.

Men det er i hvert fald en meget svær mission, som der på forhånd er lave forventninger til, når EU-Kommissionens formand møder Donald Trump.

Den amerikanske præsident skrev tirsdag på Twitter, at man bliver ramt af højere told, hvis man behandler USA urimeligt på handel. Så enkelt er det, lød det.

- Tariffer er fantastiske, skrev Trump.

- Husk, at vi er sparegrisen, der bliver røvet. Alt vil blive fantastisk.

Set fra Bruxelles handler mødet om at forhindre, at handelskrigen mellem EU og USA bevæger sig mod nye højder, der kan ende med flere økonomiske chok.

Men Juncker kommer ikke rejsende med nye tilbud for at gøre Trump tilpas, lyder det fra EU-Kommissionens cheftalsmand, Margaritis Schinas.

- Jeg vil ikke gå ind i en diskussion om mandater eller tilbud. For der er ingen tilbud, siger Schinas.

- Det er en diskussion, det er en dialog, og det er en mulighed for at tale og fortsætte dialogen, siger han.

Trump har truet med at lægge told på op til 25 procent på alle europæiske biler og bildele, men har senest talt om 20 procent.

Det vil under alle omstændigheder være et milliardhug, som EU allerede forbereder en gengældelse imod.

Truslen kommer oven i den forhøjede told på stål og aluminium, som USA tidligere i år ramte Europa med. Og som Europa allerede har gjort gengæld imod.

Daniel Gros, direktør for tænketanken Centre for European Policy Studies i Bruxelles, synes slet ikke, at Juncker skulle tage af sted.

- Jeg synes, at det er en dårlig idé at tage til Washington. Det vil bare være en yderligere ydmygelse af Europa, siger han.

Tænketankchefen tror ikke, at Trump vil tage Juncker alvorligt, og uanset hvad vil den amerikanske præsident bare handle ud fra sine egne instinkter, mener han.

- Jeg tror, at hvad Trump virkelig ønsker, er et stort slagsmål, der viser, at han kæmper for USA. Og så tæt på midtvejsvalgene i november som muligt, siger han.

Underdirektør Peter Thagesen fra Dansk Industri håber, at pres fra amerikansk erhvervsliv vil klemme mere samarbejdsvilje ud af Trump, der også har indledt en handelskrig mod Kina.

- Nogle iagttagere mener, at Trump godt kunne lede efter en lejlighed til at komme lidt ned fra træet, siger Peter Thagesen.

- Spørgsmålet er, hvor fornuftigt det er at lægge sig ud med alt og alle.

Trump udråbte dog for nylig EU som en fjende, der behandler USA dårligt på handel.

Den tyske udenrigsminister, Heiko Maas, advarede tirsdag om, at Europa ikke vil lade sig true af Trump.

- Hvis vi gør det én gang, vil vi blive nødt til at håndtere den slags opførsel oftere i fremtiden, skrev han på Twitter.

/ritzau/