Juncker fortalte Johnson, at EU vil lytte til de britiske idéer, hvis de er forenelige med brexitaftalen.

EU's kommissionsformand, Jean-Claude Juncker, og den nye britiske premierminister, Boris Johnson, har torsdag udvekslet mobilnumre og aftalt at holde kontakten.

Det skriver Junckers talsperson på Twitter, efter at Juncker og Johnson torsdag talte sammen for første gang, efter at den nye britiske premierminister tiltrådte.

Juncker fortalte også Johnson, at EU er klar til at tilføje nye afsnit til den politiske erklæring, der er knyttet til brexitaftalen. EU vil også lytte til de idéer, Johnson kommer med - "hvis de er forenelige med udtrædelsesaftalen".

Det er tidligere premierminister Theresa May, der har forhandlet skilsmisseaftalen på plads. Men kommissionsformanden gentog over for Johnson, at den ikke kan genforhandles.

Johnson kræver ændringer. Hvis han ikke får dem, truer han med at lade Storbritannien forlade EU uden en aftale. Regeringens egne økonomer har advaret om, at det vil koste både EU og især Storbritannien dyrt.

- Juncker lyttede til, hvad premierminister Johnson havde at sige. Han gentog EU's holdning om, at udtrædelsesaftalen er den bedste og eneste aftale, der er mulig, siger Junckers talsperson efter telefonsamtalen mellem de to ledere.

Tidligere torsdag skrev EU's brexitforhandler, Michel Barnier, i en e-mail til EU-ambassadørerne, at Johnsons brexit-krav er "uacceptable".

Mailen omtaler blandt andet Johnsons krav om at stryge den såkaldte bagstopperløsning fra brexitaftalen med EU.

Bagstopperen handler om grænsen mellem Storbritannien og Irland. Johnson sagde torsdag i det britiske parlament, at den skal skrottes i en ny aftale.

/ritzau/