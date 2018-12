Fake news er ikke alene noget, der udspringer fra russiske troldefabrikker, mener EU's kommissionsformand.

Mens EU's stats- og regeringschefer fredag sad og diskuterede, hvordan de kan forhindre, at falske nyheder spredes og forstyrrer valg i Europa, kom en opsang fra EU-Kommissionens formand.

Sådan udlægger Jean-Claude Juncker selv hændelsen, da han - fortæller han - rettede en pegefinger mod Ungarns premierminister.

- Jeg gjorde det meget klart over for premierministrene, at nogle af dem, der sad der, er kilde til fake news, siger kommissionsformanden på et pressemøde.

Han demonstrerer med sin finger, hvordan han pegede på sine kolleger.

- Når Viktor Orbán siger, at migranterne er skyld i brexit. Fake news, siger Jean-Claude Juncker.

Juncker er kendt for en meget direkte tone. Den er ofte tilføjet et skævt smil. Han har tidligere modtaget Orbán og kaldt ham "diktatoren".

Fredag på pressemødet var der tilsyneladende ingen spas bag luxembourgerens beskyldning, da han anklagede Viktor Orbán for at udbrede urigtige nyheder.

Kommissionen stod for ganske nylig bag en stor undersøgelse af misinformation og fake news i Europa.

Heraf fremgik det, at europæerne i vid udstrækning er bekymrede over spredningen af fake news.

61 procent af knap 27.500 adspurgte i EU's 28 medlemslande mener, at valg i Europa kan manipuleres.

