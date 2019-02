Der kan føjes tekst til politisk erklæring om fremtidigt forhold, siger Jean-Claude Juncker efter May-møde.

Theresa May fik igen et klart nej - og denne gang sort på hvidt - til sit ønske om at genforhandle Storbritanniens udtrædelsesaftale med EU, da hun torsdag besøgte EU-Kommissionens formand i Bruxelles.

Men på et "konstruktivt og svært" møde lovede Jean-Claude Juncker dog, at man fra EU's side vil være åben for mulige tilføjelser til den politiske erklæring, der følger med brexitaftalen.

Den politiske erklæring skitserer hensigter, som parterne er blevet enige om, i forhold til de senere forhandlinger om et mere permanent forhold.

- Formand Juncker udtrykte dog åbenhed, hvad angår yderligere tekst i den politiske erklæring, som blev godkendt af EU27 og Storbritannien, hedder det i en fælles erklæring fra May og Juncker.

Det fremgår videre, at parterne kan blive mere ambitiøse - på indhold og tempo - i forhold til forhandlinger om det fremtidige forhold.

Jean-Claude Juncker understreger i samme ombæring, at det vil skulle godkendes af EU-landene og Europa-Parlamentet.

May og Juncker er enige om at mødes igen inden udgangen af februar, skriver de. Deres embedsmænd vil mødes for at søge mulige løsninger, så May kan vinde den nødvendige opbakning til brexitaftalen hjemme.

Da den britiske regeringschef i januar - efter en udsættelse - forsøgte at få den godkendt, led hun et historisk nederlag i Underhuset.

Siden har det britiske parlament bedt hende søge en "juridisk bindende" ændring af aftalens bagstopper, som et flertal i Underhuset opponerer imod.

Bagstopperen vil fastholde hele Storbritannien i EU's toldsamarbejde, hvis ikke et mere permanent forhold er forhandlet på plads før en overgangsperiode er udløbet.

EU ser bagstopperen som nødvendig, da begge parter vil have en usynlig grænse mellem Irland og Nordirland.

Den er med andre ord en garantiordning, der ikke nødvendigvis tages i brug.

Storbritannien forlader efter planen EU 29. marts.

/ritzau/