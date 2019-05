Julian Assange, der i april blev anholdt på Ecuadors ambassade i London, er idømt 50 ugers fængsel.

WikiLeaks-stifter Julian Assange er onsdag blevet idømt 50 ugers fængsel ved en domstol i London for at bryde reglerne for løsladelse mod kaution i 2012.

Assange brød betingelserne for sin kaution, da han søgte tilflugt i Ecuadors ambassade i London i juni 2012.

Her opholdt han sig i næsten syv år, før han den 11. april blev anholdt på ambassaden af det britiske politi.

Opdateres...

/ritzau/Reuters