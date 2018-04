Datteren af Sergej Skripal har ikke været i kritisk tilstand i omkring to uger og forlader hospitalet.

London. Julia Skripal, der blev offer for et nervegiftangreb sammen med sin far i Salisbury i England, er udskrevet fra hospitalet, oplyser tv-stationen Sky.

Den 33-årige datter af den tidligere dobbeltspion Sergej Skripal har ikke været i kritisk tilstand i omkring to uger, og hospitalskilder siger til Sky News, at hun er ved at forlade hospitalet, hvor hun har været indlagt siden nervegiftangrebet 4. marts.

- Faderen reagerer også godt på behandlingen og er ikke længere i kritisk tilstand, meddelte hospitalet fredag.

Den britiske premierminister, Theresa May, anklager Rusland for at stå bag angrebet. Som reaktion besluttede hun at udvise 23 russiske diplomater.

USA, Canada og en lang række EU-lande fulgte siden Storbritanniens eksempel og udviste russiske diplomater. Rusland har svaret igen ved at udvise et tilsvarende antal diplomater fra de pågældende lande.

Sergej Skripal og hans datter blev fundet livløse på en bænk foran et butikscenter i Salisbury. Ifølge myndighederne har de været ramt af den russiske nervegift novichok.

/ritzau/AFP