En tysk familie blev ramt af en tragedie juleaftensdag, da deres knap to-årige dreng blev kvalt.

Det skyldtes en vindrue, der havde sat sig fast i halsen.

Redningspersonale fik om eftermiddagen et opkald om, at drengen ikke kunne trække vejret.

En læge formåede at fjerne druen fra luftrøret, men drengen havde manglet ilt så længe, at hans liv ikke stod til at redde.

Det skriver Hamburger Morgenpost.

Den lille dreng blev erklæret død på Mariahilf Hospital i Hamborg.

Cirka 10 pårørende var mødt op på hospitalet, hvor der ifølge avisen opstod optøjer, da de fik den endelige melding om barnets død.

Familien får nu tilbudt krisehjælp.