Godt nok bliver stadig flere julegaver kylet i en virtuel indkøbsvogn på nettet.

Men den romantiske drøm om at shoppe gaverne i en lille familieejet biks midt på en julepyntet hovedgade lever.

I hvert fald på Youtube.

Siden 1. december har den familieejede isenkræmmerbutik Harfod Hardware i byen Rhayader i Wales fået exceptionelt meget opmærksomhed på nettet.

Knap 2 millioner har nemlig set butikkens reklamefilm, hvor fjerde generation i isenkræmmerbutikken - Arthur Jones på 2 år - har hovedrollen.

Til tonerne af ‘Forever Young’ springer Arthur ud af sengen. Børster sine tænder. Skovler morgenmaden ind. Før han tager hen og åbner familiens butik.

Han vender skiltet: ‘Kom ind, vi har åben.’

Med et barns glæde bliver gulvet i butikken fejet, gaver pakket ind, regnskabet ajourført og bamserne får læst højt, før den lille video slutter med en venlig opfordring:

‘Be a kid this Christmas‘ - vær et barn denne jul.

Videoen er ikke bare blevet set af mange. Den får også tårerne frem og folk til tasterne.

Youtube-brugeren Arthur Badlwin skriver som kommentar til videoen:

'Jeg er måske en skør, gammel mand, men jeg fik tårer i øjnene, da jeg så videoen. Den måde han lige give thumbs up, efter han har givet byttepenge, ramte mig virkelig.'

Arthur smelter hjerter på Youtube. Foto: Youtube Vis mere Arthur smelter hjerter på Youtube. Foto: Youtube

En anden Youtube-bruger ved navn Steve Kirby stemmer i tudekoret: 'Okay, hvem piller løg (grædesmiley) Genial reklame og jeg håber i alle får en skøn og frugtbar jul. Længe leve de uafhængige forhandlere og kæmpe thumbs up til Arthur.'

Arthurs far, Tom Jones, roser da også sin søn for præstationen:

»Arthur var genial - det, han gjorde i videoen, var ekstraordinært,« siger Tom Jones til CNN, hvor han også fortæller, at de tidligere har lavet julereklamer, men ikke med samme succes som i år:

»Det har været helt vildt. Vi gør det virkelig kun for sjov. Men vi forsøger også at få lidt spotlys på små, lokale detailvirksomheder i yderområderne. Og vil vise, at vi er her og kan tilbyde andet end de store detailkæder.«

Sådan - med et beskedent budget på 800 kroner - stjæler en lille biks' romantiske julereklame altså opmærksomheden på de sociale medier.

Og det overrasker ikke den danske detailekspert Camilla Birch i konsulenthuset Birch & Birch.

Det lokale er nemlig kommet mere i fokus.

»Det begyndte med de lokale madvarer og gårdbutikken, og nu smitter det af på den lille uafhængige forretning på hovedgaden. I de lokale fødevarer er i det måske ikke så meget geografien, men forventningen om, at den lille lokale producent fremstiller sine varer med større omtanke,« siger hun til Finans.dk.