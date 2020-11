De to piger er bundet med lyskæder og har hver en citrontærte i munden.

»Består jeres marketing-team af kvindehadere?« lød kritikken øjeblikkeligt.

For den store australske bagerikæde Bakers Delight er det endt med alt andet end julestemning, da de for nylig lancerede deres årlige julereklame. Det skriver News.com.au.

Her kan man se førnævnte piger ledsaget af ordene 'Stille nætter er en sixpack med citrontærter'. Se den her:

Frightened looking tween girls essentially bound and gagged to sell lemon tarts? Is your marketing team made up of misogynists @bakersdelight? pic.twitter.com/oWI4TCbnJH — Caitlin Roper (@caitlin_roper) November 7, 2020

Hos græsrodsbevægelsen Collective Shout, der kæmper mod 'objektivisering af kvinder og seksualisering af piger', var man dog alt andet end imponeret. Foruden beskyldningen om at bagmændene måtte være kvindehadere, spurgte organisationens kampagnemanager Caitlin Roper videre på Twitter:

»Skal skræmte piger, der i bund og grund er bundet og kneblet, sælge citrontærter?«

Fra Collective Sound lød det videre, at reklamen »trivialiserer de alvorlige problemer med misbrug og tortur af børn«, og at reklamen »er gået for vidt i forsøget med at joke om, at man kan få ro for larmende børn ved at give dem søde sager'.

Brugen af 'Silent Nights' i reklameteksten er selvfølgelig en reference til julesangen 'Silent Night' (på danske 'Glade jul, dejlige jul'). Caitlin Roper angriber dog de andre små underliggende referencer i reklamen.

Synes du, at reklamen går over stregen?

At der står 'Ho ho ho' på den ene piges nissehue. At det lige præcis er 'tarts' (tærter), pigerne har i munden. Både 'ho' og 'tart' er på engelsk nedværdigende betegnelser for kvinder og piger.

»Hensigten er tydelig. Det er latterligt, at vi stadig skal råbe op om sådan noget i dag,« siger Caitlin Roper

På grund af alt postyret har Bakers Delight trukket reklamen tilbage.

»Som en familieejet virksomhed billiger Bakers Delight ikke børnemisbrug, og vi er dybt bekymrede over, at vores nye kampagne kan have stødt folk. Det har aldrig været vores mening at trivialisere et betydende emne som misbrug af børn, og vi undskylder til alle, vi uforvarende har generet,« lyder det i en udtalelse.

Det lyder videre, at reklamen med de to piger hurtigst muligt vil blive pillet ned fra bagerierne over hele Australien.