Den amerikanske far Juan Moreno og tre af hans små børn blev dræbt i en brand, der brød ud i deres lejlighed natten til fredag.

Brandmyndighederne har nu fundet frem til årsagen. Det var en kortslutning i pynten på familiens juletræ, der startede den fatale brand.

41-årige Juan Moreno blev sidst set i live, da han gik ind i bygningen i et forsøg på at redde børnene på mellem 4-12 år.

Det skriver blandt andet People.

Men kun tre ud af familien Morenos syv medlemmer overlevede branden.

Sammenlagt berørte branden 40 personer i lejlighedskomplekset, som blev evakueret af myndighederne.

»Denne tragedie sætter en streg under, hvor hurtig ildebrand kan spredes,« siger brandchef Scott Brown og lægger vægt på, hvor vigtigt det er at have en røgalarm:

»Røgalarmer giver en kritisk tidlig advarsel, så man kan forlade sit hjem hurtigt.«