Juleaften fejrer vi fødslen af Jesus, der som bekendt blev født i Bethlehem.

Men i år har man i selvsamme by besluttet at aflyse den ellers traditionsrige fejring af højtiden for første gang nogensinde.

Det skriver det norske medie Dagbladet, der har talt med den katolske sognepræst i Bethlehem, Rami Asakrief.

»Katastrofen er tydelig, så jeg tror, at folk kommer til at forstå det. Mange ville nok have skammet sig, hvis vi bare lod som ingenting,« siger han til mediet.

Bethlehem hører under det palæstinensiske selvstyre på Vestbredden. Og aflysningen af julefestlighederne skal ses i lyset af krigen mellem Israel og terrororganisationen Hamas.

De lokale myndigheder har nemlig valgt ikke at markere julen offentligt, på grund af de store dødstal i Gaza.

Så i år må juleglade gæster i Bethlehem gå julen i møde uden lys i gaderne, juletræ på pladsen og julemarkeder.

Under normale omstændigheder kommer titusindvis af kristne turister og pilgrimme til Jesus fødselsby ved juletid.

Men på grund af krigen mellem Israel og Hamas, ventes det, at byen vil blottes for turisme. Og det efterlader byens økonomi på et tyndt sted.

»I en by som Betlehem, som er så afhængig af turisme, kan du forestille dig, hvor katastrofale konsekvenserne af krigen bliver. Først corona, så dette. Du kan forstille dig, hvor desperate folk begynder at blive,« siger Rami Asakrief til Dagbladet og understreger, at de udfordringer ikke kan stå mål med det, der sker i Gaza.

Efter Hamas' terrorangreb på Israel den 7. oktober har israelske bosættere og IDF slået mindst 230 palæstinensere ihjel, melder de palæstinensiske selvstyremyndigheder om.