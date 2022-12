Lyt til artiklen

I Storbritannien holder man lige nu vejret.

Landets ambulancereddere truer nemlig med en større strejke før jul.

Det skriver Sky News.

Der er tale om 10.000 ambulancereddere fra England og Wales, der har stemt ja til at strejke.

Årsagen skal findes i det, ambulanceredderne kalder for dårlige arbejds- og lønforhold.

Man har endnu ikke bestemt sig for en dato, men det er noget, der hos fagforeningen nu skal diskuteres.

Det er dog forventet, at strejken bliver før juledagene i slutningen af december.

For kort tid siden valgte også de britiske sygeplejersker at stemme ja for en strejke, og de vil gå på gaden 15. og 20. december for at vise deres utilfreds med vilkårene.