Fra fest, middag og dans til opkast og diarré.

Så voldsomt gik det for sig efter en julefrokost i sidste uge for 2.600 medarbejdere hos den franske rumfartskoncern Airbus Atlantic.

Mere konkret har franske myndigheder oplyst, at 700 medarbejdere er blevet syge efter julefrokosten. Det skriver BBC og The Guardian.

Den festlige middag blev arrangeret og leveret af virksomhedens egen restaurant, hvor der blandt andet stod foie gras, hummer og kammuslinger på menuen.

Sundhedsmyndighederne har endnu ikke identificeret årsagen til masseforgiftningen.

»Men vores medarbejderes helbred er fortsat vores primære bekymring, og vi samarbejder fuldt ud med ARS sundhedsagentur for at identificere årsagen til sygdommen og sikre, at dette ikke kan ske igen i fremtiden.«

De fleste blev syge inden for 24 til 48 timer efter måltidet, hvor de spisende gæster viste tegn på opkastning eller diarré.

»Det ser ud til at være en isoleret begivenhed, og alle medarbejdere er i bedring,« lyder meldingen.

Airbus Atlantic er et datterselskab af verdens største flyproducent, Airbus, og beskæftiger 15.000 mennesker i fem lande.

Den bredere Airbus-gruppe beskæftiger 134.000 mennesker og leverer produkter og tjenester inden for fly-, helikopter-, forsvars-, rumfarts- og sikkerhedsindustrien.