En jul i eksotiske rammer og langt væk fra det regnfulde danske vejr kan godt lyde som noget af en drøm.

Men for svenske Linnéa Backermo endte rejsen mod juledestinationen, øen Koh Lanta i Thailand, i et sandt mareridt.

Det fortæller den 20-årige rejsende til det svenske medie Expressen og det norske Dagbladet.

B.T. har også været i kontakt med Linnéa Backermo, som har givet tilladelse til at bringe billeder fra hendes mareridtstur.

Passagerne på båden måtte tilbringe halvanden time i vandet, før hjælpen kom. Foto: Privat Vis mere Passagerne på båden måtte tilbringe halvanden time i vandet, før hjælpen kom. Foto: Privat

70 passagerer havde sat sig til rette på en båd, der skulle sejle fra øen Koh Lipe til øen Koh Lanta, men kun en time inde i turen lød der et højt brag.

Og så begyndte vand at fosse ind i båden.

»Alle blev bange og enkelte begyndte at hyperventilere. Der udbrød fuld panik,« fortæller Linnéa Backermo.

Kaptajnen på båden forsøgte at vende om og sejle tilbage mod Koh Lipe, men da motoren havnede under vand, gik situationen fra slem til værre. Iført redningsveste måtte passagerne på et tidspunkt stille sig op på bådens stole, men selv der gik vandet dem til hofterne.

Linnéa Backermo har rejst i det thailandske i to måneder. Foto: Privat Vis mere Linnéa Backermo har rejst i det thailandske i to måneder. Foto: Privat

»Det var et øjeblik, hvor vi ikke troede at nogen ville komme og hjælpe os. Vi frygtede det værste, men håbede på det bedste. Jeg prøvede at holde mine følelser i skak, men jeg græd hvert sekund,« siger hun.

Heldigvis var hjælpen på vej. Men i mellemtiden måtte passagerne skære bådens tag op med en kniv, så de kunne komme i sikkerhed i det thailandske hav.

Linnéa Backermo er ikke tvivl. Situationen er det værste, hun nogensinde har været med til.

Alle om bord på båden overlevede, og da de efter halvanden time i vandet, blev hentet i land, blev de budt velkommen med tørt tøj, mad, drikke og håndklæder af et lokalt hotel.

Linnea Bachermo backpacker nu på anden måned med sin veninde. De vil gerne fortsætte turen, men det kommer an på, hvordan deres ejendele har det efter episoden på båden.