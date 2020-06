Stonehenge i England har i generationer fascineret både lokale, turister, mystikere og arkæologer. Og området ved Stonehenge bliver ved med at gemme på overraskelser.

Nu har et forskerhold gjort en kæmpe opdagelse tæt på de mystiske stencirkler.

Ved hjælp af blandt andet laserteknologi har forskere fra flere britiske universiteter fundet over 20 skakter under jorden ved Stonehenge.

Da forskerne kiggede nærmere på skakterne, kunne de pludselig se et mønster.

Arkivfoto af Stonehenge. Foto: Toby Melville/Reuters Vis mere Arkivfoto af Stonehenge. Foto: Toby Melville/Reuters

Ikke nok med, at de alle sammen var omkring fem meter dybe og havde en diameter på over 10 meter. De dannede også en næsten perfekt cirkel rundt om den forhistoriske bebyggelse Durrington Walls, som ligger tre kilometer fra Stonehenge. Det skriver BBC og The Guardian.

»Skakternes størrelse og cirklens omkreds er uden sidestykke i Storbritannien,« siger forskeren Vince Gaffney, som stod bag undersøgelserne.

»Det er helt utroligt, at ny teknologi stadig kan føre til opdagelsen af så omfangsrigt en forhistorisk kompleks,« fortsætter han.

Ved at undersøge skakterne har forskerne kunnet fastslå, at de blev udgravet for over 4.500 år siden. Og det gør opdagelsen ekstra spektakulær.

De mange prikker på den yderste cirkel på dette animerede billeder viser, hvor skakterne er blevet fundet. Ved brug af moderne teknologi opdagede forskerne, at skakterne lå i cirrkelform rundt om Stonehenge. Foto: Universitetet i Bradford Vis mere De mange prikker på den yderste cirkel på dette animerede billeder viser, hvor skakterne er blevet fundet. Ved brug af moderne teknologi opdagede forskerne, at skakterne lå i cirrkelform rundt om Stonehenge. Foto: Universitetet i Bradford

Når menneskene for så mange år siden kunne udgrave skakterne i en to kilometer bred cirkel, viser det ifølge forskerne, at kulturen ved Stonhenge var langt mere sofistikeret, end vi hidtil har troet.

»Jeg kan ikke understrege tydeligt nok, hvor stor en indsats det har krævet at grave så store skakter med værktøjer bestående af sten, ben og træ,« siger Vince Gaffney til The Guardian.

Forskerne mener blandt andet, at det nye fund beviser, at menneskene i den forhistoriske kultur kunne tælle og havde kendskab til geometri.

Men hvorfor gjorde de sig så store anstrengelser med at udgrave skakterne?

Det ved forskerne endnu ikke. Men deres bud er, at skakterne udgjorde en slags grænse til det hellige område, vi i dag kender under navnet Durrington Walls.

Stonehenge, som ligger meget tæt på de genopdagede skakter, er anerkendt som det mest sofistikerede stenmonument fra forhistorisk tid og figurerer på Unescos Verdensarvsliste.

Gennem tiderne har der været utallige teorier om Stonehenges tilblivelse og formål. Nogle har sågar påstået, at stencirklen må være blevet bygget af væsener fra en anden planet.