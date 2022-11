Lyt til artiklen

Glæde i Kherson. Panik i Moskva.

De blå-gule flag vajer overalt i den befriede ukrainske havneby Kherson.

Russiske styrker har trukket sig tilbage, og ukrainerne har generobret den strategisk vigtige by.

»Vi har altid troet, at vi ville komme til at befri Kherson. Og vi er sikre på, at russerne nu begynder at tro, at de aldrig vil kunne vinde denne krig. Vi ser panikken i deres rækker, og vi ser panikken i deres propagandamaskine.«

Jubelscener i Kherson efter, at russiske tropper har trukket sig tilbage. Foto: STR Vis mere Jubelscener i Kherson efter, at russiske tropper har trukket sig tilbage. Foto: STR

Det siger Yurij Sak, som er rådgiver for Ukraines forsvarsminister, til BBC.

Samtidig understreger han dog, at det er for tidligt 'at slappe af.'

»Dette er selvfølgelig et vigtigt øjeblik, men krigen er langt for overstået,« siger han til tv-stationen.

Hjemme i Rusland begynder opbakningen og tilliden at vakle hos Putins mest loyale støtter, mener tænketanken Institute for The Study of War (ISW).

De lokale i Kherson fejrer russernes tilbagetrækning. Foto: STRINGER Vis mere De lokale i Kherson fejrer russernes tilbagetrækning. Foto: STRINGER

Organisationen ser tilbagetrækningen som 'et ideologisk brud' mellem Putin og de personer i hans inderkreds, der har støttet krigen.

»Det (tilbagetrækningen i Kherson, red.) svækker tilliden til Putin og tiltroen til hans evner til at indfri sine krigsløfter,« skriver ISW i sin daglige opdatering.

Tænketanken peger på, at de manglende resultater på slagmarken skaber øget tvivl blandt de russiske nationalister om, hvorvidt Putin kan leve op til den russiske ideologi.

»Det reducerer Putins appel til det nationalistiske samfund, mens mobiliseringen og høje tab sandsynligvis vil fortsætte med at oprøre medlemmerne af det russiske samfund,« skriver ISW ifølge den norske avis Dagbladet.

Glade ukrainere i Kherson. Foto: STR Vis mere Glade ukrainere i Kherson. Foto: STR

Blandt kritikerne er blandt andre Aleksandr Dugins, også kendt som 'Putins hjerne'.

Dugins skrev lørdag et opslag på beskedtjenesten Telegram, som kan tolkes, som om han kræver Putin fjernet.

Han giver blandt andet udtryk for, at Putin ikke magter opgaven.

Indlægget blev senere slettet, men bliver alligevel delt på nettet.