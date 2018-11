Det ubemandede rumfartøj InSight er landet på Mars, oplyser den amerikanske rumfartsorganisation Nasa ifølge Reuters og AP.

Der var store smil, klapsalver og glædeståre hos Nasa mandag aften dansk tid, da fartøjet InSight satte landingsstellet på den røde planet.

Der var nemlig tale om en historisk landing, da rumfartsorganisationen for første gang i seks år havde held til at nå frem til vores sagnomspundne naboplanet.

På forhånd var der lagt op til syv minutters rædsel, da fartøjet lagde an til landing.

LIVE NOW: We’re about to have our first #MarsLanding in six years! The landing kicks off a two-year mission for the @NASAInSight spacecraft to study Mars' deep interior. Tune in & watch live coverage now: https://t.co/EeG8qUIvtY — NASA (@NASA) November 26, 2018

Meget kunne nemlig gå galt under landingen, som fandt sted kort før klokken 21 dansk tid.

Forud gik nemlig et lille kvarters uvished, hvor fartøjet med 20.000 kilometer i timen fløj ind i Mars' atmosfære uden, at folkene på landjorden vidste, hvordan det gik.

Syv minutter senere landede det, og efter atter syv minutter lød der et 'bip' på Jorden som tegn på, at fartøjet klarede det.

Omkring klokken 21 dansk tid lander fartøjet 'Insight' på Mars. Foto: FREDERIC J. BROWN Vis mere Omkring klokken 21 dansk tid lander fartøjet 'Insight' på Mars. Foto: FREDERIC J. BROWN

Det er første gang i seks år, at Nasa lander med et fartøj på Mars.

Fartøjet skal bore et termometer fem meter ned i Mars' undergrund og måle temperaturen i planetens indre.

Insight har været syv måneder om at nå frem til Mars.