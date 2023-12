Grænseovergang blev lukket efter Hamas-angreb 7. oktober, men pressegruppe ønsker fri adgang for journalister.

Journalister bør have frie muligheder for at færdes i Gazastribens sydlige grænseområde op til Egypten. Det siger organisationen Journalister uden Grænser (RSF) i en erklæring henvendt til myndighederne i Israel og Egypten.

Rafah-grænseovergangen blev lukket, da Israel erklærede krig mod Hamas efter den palæstinensiske gruppes blodige angreb på Israel 7. oktober. Den har periodevis været åbnet i de seneste uger, men kun personer opført på godkendte lister har kunnet passere grænseovergangen til Egypten.

- Pressen bør kunne komme og gå på begge sider af grænsen, siger Journalister uden Grænser om området, som kontrolleres af Hamas og Egypten, mens Israel ifølge RSF overvåger alle aktiviteter i området.

Den eneste anden officielle grænseovergang fra Gaza, som forbinder enklaven til Israel, er også blevet lukket.

Ifølge Journalister uden Grænser er 58 journalister blevet dræbt i Gaza under israelske angreb.

Menneskerettighedsgrupperne Amnesty International og Human Rights Watch (HRW) siger torsdag, at et israelsk angreb i Libanon, hvor en journalist blev dræbt og seks andre såret, fremstår som en krigsforbrydelse. Angrebet fandt sted 13. oktober i den sydlige del af Libanon nær den israelske grænse.

Ved angrebet blev Reuters-journalisten Issam Abdallah, 37 år, dræbt på stedet. AFP-fotografen Christina Agassi, 28 år, blev hårdt såret og fik senere amputeret et ben. Hun er stadig indlagt.

Amnesty siger, at angrebet, der også omfattede beskydning fra en kampvogn i Israel, "sandsynligvis var rettet direkte mod civile, og at det bør efterforskes som en krigsforbrydelse.

HRW siger, at to israelske angreb "øjensynligt var overlagte angreb på civile, hvilket er en krigsforbrydelse".

Amnesty Internationals regionale direktør i Mellemøsten, Aya Majzoub, siger, at de ansvarlige for angrebet på Reuters-journalisten Issam Abdallah og seks andre bør drages til ansvar for deres handling.

- Ingen journalister bør udsættes for angreb eller dræbes blot for at gøre deres arbejde, siger Aya Majzoub.

/ritzau/AFP