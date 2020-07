Fyring af chefredaktør på ungarske Index er et søm i kisten for pressefriheden, siger Human Rights Watch.

Redaktører og over 50 journalister på Ungarns største uafhængige nyhedssite, Index, har sagt deres job op. Det sker, efter at chefredaktøren er blevet fyret.

Det skriver de på mediets hjemmeside.

De kalder fyringen af chefredaktøren Szabolc Dull et "åbent forsøg på at lægge pres på" Index, skriver Reuters.

Journalisterne siger, at de valgte at gå, efter at bestyrelsen havde sagt nej til deres krav om at genansætte Dull.

Menneskerettighedsorganisationen Human Rights Watch skriver, at det er det seneste eksempel på, hvordan den ungarske regering forsøger at bekæmpe ytringsfriheden og den uafhængige journalistik i landet.

Index var i april mål for et større opkøb af selskabet. Forretningsmanden Miklos Vaszily, der har tætte forbindelser til premierminister Viktor Orbán, opkøbte 50 procent af virksomhedens streaming- og annonceaktiviteter.

Dull blev fyret, fordi han blandt andet ikke var i stand til at løse spændinger på arbejdspladsen, hedder det fra selskabet ifølge Human Rights Watch.

- Dette er endnu et søm i kisten for pressefriheden og den uafhængige journalistik i Ungarn, siger Lydia Gall fra Human Rights Watch.

Organisationen minder om, at Vaszily og andre forretningsfolk, der er loyale over for Orbán, har stået bag opkøb af en række medievirksomheder og gjort dem til talerør for regeringen.

I 2014 overtog Vaszily et andet netmedie - Origo - som siden har lagt sig på en regeringsvenlig linje, konstaterer Human Rights Watch.

Også her blev chefredaktøren fyret efter en strid om en nyhedsartikel. Her hed det, at folk i regeringen misbrugte offentlige midler.

/ritzau/