Tirsdag morgen blev ansatte hos den britiske tv-station BBC mødt af indiske myndigheder, der krævede adgang til tv-stationens kontorer i Indien.

Det skriver The Guardian og AP.

Det skyldes, at de indiske skattemyndigheder ville ransage kontorerne, efter BBC for et par uger siden sendte en kritisk dokumentar om Indiens premierminister, Narendra Modi.

I dokumentaren bliver Modis rolle i optøjerne i delstaten Gujarat i 2002 gransket. Optøjer, der kostede flere end 2.000 personer livet.

Ifølge The Guardian er Modi i årevis blevet beskyldt for at medvirke og opildne til optøjerne og volden, og i BBC-dokumentaren fremgår et britisk regeringsdokument, der giver Modi skylden for optøjerne.

Det indiske retssystem har ikke på noget tidspunkt fundet anledning til at retsforfølge Narendra Modi.

Dokumentaren er desuden blevet forbudt at vise i Indien.

BBC-kontorerne, beliggende i New Delhi og Mumbai, blev tømt, ligesom skattemyndighederne tog flere af journalisternes mobiltelefoner og dokumenter.

Ifølge kritikere af den indiske regering er ransagningen bevis på, at »Modi ikke tåler kritik, hvorfor han handler i desperation«.

De indiske myndigheder har ikke kommenteret sagen.

BBC udtaler i en erklæring, at man håber at få situationen løst snarligt.