Den anerkendte dokumentarist og fotojournalist Maxim Levin er fundet død.

Maxim Levin, der er ukrainer, blev sidst set den 13. marts nord for Kyiv.

Efterfølgende blev der rapporteret, at der havde været ildkampe i netop det område, hvor Maxim Levin havde befundet sig, skriver norske VG.

Fredag den 1. april blev han fundet.

Generalanklageren i Ukraine har i et opslag på Telegram bekræftet, at han er blevet dræbt af de russiske styrker.

»Ifølge foreløbige oplysninger blev Maks Levin, som var ubevæbnet, dræbt af soldater fra de russiske væbnede styrker med to skud fra mindre skydevåben.«

Maxim Levin blev 40 år gammel. Han efterlader sig en kone og fire sønner.

Det er endnu ikke blevet bekræftet, hvad dødsårsagen var.

Det var formentlig i byen Moshchun nord for Kyiv, at Maxim Levin blev fundet død. Vis mere Det var formentlig i byen Moshchun nord for Kyiv, at Maxim Levin blev fundet død.

Maxim Levin arbejdede for flere nyhedsbureauer – her i blandt nyhedsbureauet Reuters, der også bekræfter hans dødsfald.

»Maxim har leveret overbevisende billeder og videoer fra Ukraine til Reuters siden 2013.«

»Hans død er et stort tab for journalistikkens verden. Vores tanker går til hans familie i denne svære tid,« skriver Reuters.