Cheferne hos BBC var tvunget til at beordre en af deres reportere til at fjerne den 'frække' musikvideo, hun havde lavet for at samle penge ind til de hjælpearbejdere, der arbejder med coronavirus.

Det var den 39-årige Emma Vardy, som er irlandskorrespondent for BBC, der havde lavet den, hvor hun selv blev filmet i en seng med sin ven Aaron Adams.

I en af scenerne spillede vennen en scene fra Queens 'I Want To Break Free'-video. Vardy lod, som om hun havde sex med sin partner, mens han bevægede læberne til sangen fra Freddie Mercurys sang. Det skriver The Sun.

Vennen postede det hele på Twitter under aliasset @Mr_Bumcheeks sammen med beskeden: »Så er den her. Fire uger lukket ned ... ingen fodbold ... og dette er, hvad der sker.«

Emma Vardy ses her i den famøse video. Foto: Affotograferet fra video Vis mere Emma Vardy ses her i den famøse video. Foto: Affotograferet fra video

Kontanter, der bliver indsamlet via videoen, skal tilfalde staben og de frivillige, der er fanget af coronakrisen.

Selv om BBC kunne se, at der var tale om en joke, så gav de Vardy besked på, at hun havde overtrådt reglerne.

Emma Vardy er ellers kendt som en journalist, der ikke holder sig tilbage. Hun konfronterer for eksempel politikere, der har forbindelse til Det Nye IRA.

Hun accepterede kommandoen fra BBC og har fjernet videoen.