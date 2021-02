USAs tidligere præsident Donald Trump var på ingen måde imponeret tirsdag aften dansk tid.

»Flere folk fortæller mig, at Trump i bund og grund skreg,« fremlægger Kaitlan Collins.

Hun er CNNs ledende korrespondent i Det Hvide Hus, og på Twitter fortæller hun om den reaktion, den tidligere præsident angiveligt kom med, da han overværede førstedagen af rigsretssagen i Senatet mod sig.

Som Kaitlan Collins videre skriver, var vreden rettet mod hans advokat Bruce Castors »ujævne indledende procedure, der havde svært ved at komme ind til sagens kerne«.

Bruce Castor får hård kritik for sin indledende præstation i Donald Trumps rigsretssag. Foto: U.S. Senate TV via Reuters Vis mere Bruce Castor får hård kritik for sin indledende præstation i Donald Trumps rigsretssag. Foto: U.S. Senate TV via Reuters

Det var tirsdag aften dansk tid, at rigsretssagen begyndte med blandt andet en rørende, personlig tale fra demokraternes hovedanklager.

Donald Trump er under anklage for at have opmuntret til optøjerne 6. januar, hvor hundredvis af hans tilhængere invaderede Kongressen.

Også optakten til selve rigsretssagen har været turbulent for den tidligere præsident, der for bare en uge siden måtte finde et nyt hold af advokater til at forsvare sig, efter at det første hold trak sig.

Over for CNN udtrykker en kilde videre, at Donald Trump tirsdag var utilfreds med første indtryk: at advokat Bruce Castor længe talte om alle mulige andre ting end argumentet om, at det er et forfatningsmæssigt problem at rejse en rigsretssag mod en tidligere præsident.

Den republikanske senator Bill Cassidy var kritisk over for Trumps advokater. Foto: POOL Vis mere Den republikanske senator Bill Cassidy var kritisk over for Trumps advokater. Foto: POOL

Det er i Senatet, at sagen skal afgøres, og selv flere republikanske senatorer var endda også forbløffet over den præstation fra Trump-advokaterne, som de overværede på førstedagen:

»Trumps team var uorganiseret. De talte om alt andet end det, de skulle tale om. Og da de endelig kom til sagen, gled de bare let hen over det, som om at de var flove over deres argumenter,« som senator i Louisiana Bill Cassidy sagde.

»Jeg synes, at den første advokat (Bruce Castor, red.) bare plaprede løs uden at komme ind på det forfatningsmæssige,« lød det fra John Cornyn, republikansk senator i Texas.

»Jeg var ærligt talt forbløffet over Trumps første advokat. Jeg kunne ikke regne ud, hvor han var ville hen. Han brugte 45 minutter, uden at vi blev klogere,« supplerede Alaskas senator, Lisa Murkowski.

Det skabte desuden også undren, at Bruce Castor og kollegaen David Schoen i sidste øjeblik byttede rundt på den rækkefølge, de skulle tale i. Bruce Castor forklarede efterfølgende, at de ændrede strategi, fordi demokraternes hold af anklager havde »gjort et godt job« med deres præsentation af sagen, der blandt andet indeholdt et videosammendrag af optøjerne.

Alt i alt var Trump-advokaten dog tilfreds med rigsretssagens begyndelse:

»Jeg synes, at vi havde en god dag,« sagde Bruce Castor efterfølgende til flere medier.

Sådan bliver Donald Trump dømt Rigsretssagen mod Donald Trump begynder tirsdag: Kongressens ene kammer, Repræsentanternes Hus, stemte i januar for at indlede en rigsretssag mod den dengang siddende præsident.

Nu er det medlemmerne af det andet kammer i Kongressen, Senatet, der skal tage stilling til skyldsspørgsmålet, via debat og afstemning.

Mens der i Repræsentanternes Hus 'blot' skulle være flertal for at indledes sagen, skal der er flertal på totredjedele af senatsmedlemmerne til, for at Donald Trump kan blive dømt.

De 100 sæder i Senatet er fordelt på 50 republikanere, 48 demokrater og to uafhængige – som oftest stemmer med demokraterne. Det betyder, at 17 republikanere skal stemme imod Trump sammen med samtlige demokrater (og de uafhængige senatorer) for at opnå en dom.

Han kunne dog ikke lave om på, at det ved en 56-44-afstemning i Senatet blev vedtaget, at rigsretssagen sker i overensstemmelse med den amerikanske forfatning, og den kan derfor fortsætte.

Det sker allerede onsdag, hvor demokraternes anklageteam påbegynder de maksimalt 16 timer, de har til at fremlægge deres sag, inden Trump-advokaterne David Schoen og Bruce Castor igen skal argumentere for det modsatte.