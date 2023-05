Vladimir Putin havde angiveligt en helt særligt – og personlig – grund til at invadere Ukraine.

»Det er overraskende, hvor absurd baggrunden for krigen var,« siger den undersøgende russiske journalist Ilja Zjeguljov.

I et interview med Sydsvenskan fortæller han om de undersøgelser, der skulle afdække den russiske præsidents bevæggrunde for den nu mere end et år lange krig.

De er blevet fortalt i en artikel i mediet Vjortska.

Vladimir Putin. Foto: ALEXEY DANICHEV

»Jeg kan selvfølgelig ikke afsløre mine kilder, men jeg har været i kontakt med personer tæt på præsidenten og præsidentens administration,« siger Ilja Zjeguljov, der tidligere har skrevet for mediet Meduza og nyhedsbureauet Reuters, men i dag arbejder fra sit eksil i Georgien.

Det hele skulle tilsyneladende pege på Vladimir Putins nære ven: Den ukrainske, prorussiske oppositionspolitiker Viktor Medvedtsjuk.

For da den ukrainske regering i februar-marts 2021 besluttede sig for at lukke ned for den indflydelsesrige oligarks tre tv-stationer i landet, blev det således taget ilde op i Moskva.

Ifølge de kilder, som journalist Ilja Zjeguljov har talt med, skulle Vladimir Putin føle sig personligt krænket over behandlingen af Viktor Medvedtsjuk, der efterfølgende blev sat i husarrest mistænkt for landsforræderi.

Viktor Medvedtjuk sammen med Vladimir Putin i 2020. Foto: Uncredited

Og samtidig brast russiske forhåbninger om et politisk magtskifte i Ukraine også.

»Det så ellers ud til at kunne lykkes. Støtten til Zelenskyjs parti var dalende, og Medvedtjuks parti var på vej frem,« som journalist Ilja Zjeguljov fortæller:

»I stedet blev han klemt fra alle sider. Det havde stor indflydelse på Moskvas videre beslutninger.«

Kort efter krigens udbrud lykkedes det for VViktor Medvedtsjukat flygte fra sin husarrest, men han blev efterfølgende igen anholdt.

Siden blev han brugt i en fangeudveksling, hvor over 200 ukrainske krigsfanger dermed kunne komme hjem..

Viktor Medvedtsjuk har siden fået inddraget sit ukrainske pas. Det skete i begyndelsen af 2023.